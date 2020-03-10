Коронавирус мутирует: теперь он стал маскироваться под лихорадку
Выявлены новые симптомы COVID-19, отличающиеся от известных ранее.
У двух жителей Сингапура, обратившихся в больницу с подозрением на лихорадку денге, после клинического обследования выявлен китайский коронавирус.
- Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге - высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 симптомов - насморка, кашля, боли в горле, но затем подтверждается наличие коронавируса, - публикует информацию ученых из Сингапура, газета The Straits Times.
За последнее время в островном государстве обнаружено уже два подобных случая. Известно, что вирус лихорадки денге или финиковой болезни стойкий к окружающей среде, а его носителями выступают летучие мыши и насекомые.
Коронавирус, появившийся в конце прошлого года, даже не собирается сдавать свои позиции, несмотря на наступление весны. По последним данным, общее число заболевших в мире насчитывает 114 085 человек. COVID-19 зафиксирован уже в 101 стране мира.
За минувшие сутки первые больные появились в Панаме и Монголии. В обе страны вирус был завезен путешественниками из-за границы. В Панаму из Испании, а в Монголию – из Франции.
Напомним, в России официально подтверждено 20 заболевших. Следи них двое граждан Китайской народной республики, одна итальянка и 17 граждан нашей страны, не прислушавшихся к совету врачей-эпидемиологов и отправившихся в Италию в самый разгар эпидемии. Теперь больные экстренно изолированы в больнице, а вместе с ними под контроль врачей попали все друзья и знакомые путешественников, с которыми они успели поделиться впечатлениями о своей поездке.
Ранее сообщалось, что коронавирус может варьировать по степени тяжести, изменяясь от легких до умеренных заболеваний верхних отделов репаративного тракта, таких как насморк, и заболеваний нижних дыхательных путей, таких как пневмония или бронхит. Для людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным, предупреждают эксперты.
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