Почему мытье рук - лучшая защита от бактерий и вирусов
Самый эффективный способ защитить себя от болезней (включая коронавирус) - мыть руки. Об этом знает большинство населения развитых стран. Но мало кто оценивает последствия для здоровья.
"Согласно репрезентативному опросу, проведенному Федеральным центром санитарного просвещения в Германии в начале 2016 года, большинство немцев знают, что все виды микробов распространяются среди населения через руки. Около двух третей респондентов говорят, что моют руки после контакта с кем-то, у кого был грипп или другие инфекции. И только половина участников исследования регулярно моют руки, когда возвращаются домой", - пишет издание Focus.
Как болезни передаются через грязные рукиБактерии и вирусы можно найти повсюду: на дверных ручках, поручнях в метро, клавиатурах ПК или панелях управления в банкоматах. До 80 процентов инфекционных заболеваний передаются через руки: простуда, грипп, желудочно-кишечные заболевания и т.д. попадают в организм через руки. Если человек прикоснется грязными руками к лицу, глазам, носу или рту, он добровольно впустит вирусы и бактерии в организм. Патогенные микроорганизмы попадают внутрь через слизистые оболочки вызывают инфекционные заболевания.
Правила мытья рукМытье рук прерывает путь передачи бактерий и вирусов - если вы делаете это правильно. Недостаточно просто подержать руки под струей воды. Очистка должна занять не менее 20-30 секунд. Тыльная сторона и внутренняя часть рук, кончики пальцев, пространства и ногти, все должно быть тщательно намылено. Жидкие мыла более гигиеничны, в брикетах Ополосните руки под проточной водой и хорошо высушите.
Когда мытье рук особенно важно
- после посещения туалета
- после прихода домой
- после контакта с отходами
- перед каждым приемом пищи и готовкой
- перед использованием лекарств и косметики
- до лечения ран
- после чихания, сморкания или кашля и контакта с больными
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