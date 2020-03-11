Обнаружены бактерии, потенциально участвующие в развитии диабета 2 типа
Бактерии могут быть вовлечены в развитие диабета 2 типа, согласно исследованию, опубликованному сегодня в журнале Nature Metabolism. Авторы обнаружили, что кровь, печень и жировые отложения в брюшной полости у диабетиков имеют другую бактериальную сигнатуру, чем у не диабетиков.
Ученые продемонстрировали это, используя образцы крови и тканей от 40 пациентов, страдающих тяжелым ожирением, взятых во время бариатрической операции. Половина участников страдала от диабета 2 типа, в то время как другие демонстрировали инсулинорезистентность без диабета.
ИсследованиеИсследователи определили бактериальный генетический материал, взятый из печени, и из трех жировых отложений в брюшной полости. Основываясь на типе присутствующих бактерий, и их относительной численности, они смогли определить бактериальную сигнатуру для каждой ткани.
Их анализ показал, что бактериальная сигнатура у больных диабетом не была такой же, как у недиабетиков. Это продемонстрировало, что общее количество бактерий варьировалось от одной ткани к другой, и было самым высоким в печени и большем сальнике (соединяет желудок и поперечную ободочную кишку) - две области, которые играют важную роль в метаболической регуляции.
Гипотезы
«Кишечный барьер более проницаем для пациентов с ожирением. Гипотеза заключается в том, что живые бактерии и бактериальные фрагменты преодолевают этот барьер и запускают воспалительный процесс, который не позволяет инсулину выполнять работу, а именно регулировать уровень глюкозы в крови, воздействуя на метаболические ткани, приводя к диабету», - говорится в исследовании.
Теперь команда хочет выяснить, можно ли использовать определенные полезные бактерии, обнаруженные в этих тканях, для предотвращения развития диабета 2 типа.
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