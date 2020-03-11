Покупателей волнует в сладостях сахар, но не жиры и соль
При выборе разного рода сладостей покупатели обращают больше внимания на содержание в них сахара, чем соли или жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ноттингема.
Все мы сегодня стараемся следовать здоровому питанию и обращаем внимание на ингредиенты в продуктах. Исследование с участием 858 человек из Великобритании показало, что покупатели при выборе печенья типа сандвичей и бисквитов обращают внимание только на содержание в них сахара. Люди слышали о том, что избыточное содержание сахара приводит к набору лишнего веса, разрушению зубной эмали или диабету. Сахар связан с раком, поскольку ожирение - главный фактор риска опухолей. Потребители не обращают внимания на уровень соли или жиров в продуктах.
Авторы исследования предполагают, что цветная кодировка на упаковках с продуктами питания будет более эффективной для осознанного выбора. При кодировке информация о нутриентах упрощается. Цвета можно использовать по светофорному принципу, и красный свет станет свидетельствовать о высоком содержании сахара, жира или соли, а зелёный о том, что количество вредных для здоровья нутриентов снижено, и продукт питания полезен для человека, пишет Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Количество сахара, которое мы можем употреблять в день без вреда для здоровья, зависит от возраста. Детям до 6 лет не рекомендуется более 19 г. От 7 до 10 лет дозировку можно повысить до 24 г, а после 11 - до 30 г. Помните, что в банке газировки 35 г сахара, в плитке шоколада Mars - 33. Это значит, что за счёт одного напитка или сладости ребёнок уже получает превышение суточной рекомендованной дозы сахара. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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