Российские туристы рассказали, почему они не хотят носить маски
Популярный сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос среди своих пользователей, чтобы выяснить, пользуются ли они защитными масками. Всего в исследовании поучаствовали 1168 человек.
Согласно результатам опроса сайта «Туту.ру», подавляющее число респондентов (93%) заявили, что не носят маски. При этом 78% считают, что эти средства не спасают от вирусов, еще 15% опрошенных прост не смогли найти их в аптеках.
Только 7% пользователей портала заявили, что пользуются защитными масками. В общественном транспорте ее надевают 4% респондентов, 2% - во время путешествий и в аэропортах. Еще 1% участников опроса заявил, что надевает средство каждый раз при выходе из дома.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на специалистов писал, что, если вы хотите уберечься от коронавируса, то лучше надевать не маску, а перчатки. Дело в том, что заразиться гораздо проще, если вы, например, возьметесь за дверную ручку.
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