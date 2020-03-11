Чтобы защитить себя от коронавируса нужно носить не маску, а перчатки
Заразиться легче всего просто взявшись за дверную ручку.
Директор института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева считает, что самым надежным способом защитить себя от заражения коронавирусом в большом городе являются вовсе не медицинские маски, а латексные перчатки.
В местах большого скопления людей проще всего подхватить вирус взявшись за поручни, дверные ручки, ограждения и другие места, за которые только что держался вирусоноситель.
- Заболевший человек может схватиться за дверную ручку. Если мы сделаем то же самое и потом почешем нос или потрем глаза - вирус попадает в наш организм, - предупреждает Ирина Макеева.
Для того, чтобы защитить себя медик рекомендует надевать в общественных местах латексные перчатки. Мало того, что они избавят кожу от прямого соприкосновения с возможным вирусом, но и станут защитным психологическим барьером от неконтролируемых прикасаний к лицу и слизистой оболочке.
Кстати, в сотрудники аэропортов, рынков и других общественных мест, работающих с большим количеством посетителей, давно надели на себя не только маски, но и перчатки.
Ранее сообщалось, что медицинская маска, носимая менее двух часов, защищает от инфекций, включая коронавирус. Но более долгий период использования делает ее бесполезной.
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