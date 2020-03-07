Кардиологи назвали 7 неожиданных причин сердечного приступа
Говоря о неожиданных причинах сердечного приступа, кардиологи выделяют целый ряд обстоятельств, распространенных в обычной жизни множества людей, –например, недостаток сна, секс, тренировки, зрелищные виды спорта.
Как сообщает MedikForum.ru, сердечный приступ происходит вследствие внезапной полной закупорки артерии, снабжающей кровью главную мышцу тела. Сгусток крови полностью блокирует поток крови, сокращая ее приток, – в результате часть сердца поддается некрозу, отмирает.
Как правило, артерия блокируется сгустком крови, отрывающимся от сосудистой стенки и попадающим в кровоток. Поспособствовать опасному процессу могут неожиданные причины.
Утреннее пробуждение. Сердечные приступы часто происходят утром. Мозг включает режим активной выработки гормонов, заставляющих человека просыпаться, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Вдобавок сердечную мышцу напрягает обезвоживание после долгого сна, провоцирующее учащенный ритм.
Бедствия. Неожиданно, но факт. Исследования кардиологов свидетельствуют: люди, ставшие невольными очевидцами крупных драматических событий (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.) могут пострадать от сердечного приступа спустя несколько лет после случившегося.
Секс. Возможно, для здорового человека это крайне неожиданная причина. Но даже в этом случае существует небольшой риск надорвать сердце, поскольку на его состояние влияет практически любая физическая активность. Недостаточно хорошая физическая форма делает вероятность получить инфаркт из-за секса более существенной.
Простуда. Она вызывает ответную реакцию иммунной системы, запускающей воспаление, губительное для возбудителей заболевания. Увы, сердце и артерии при этом тоже могут пострадать. Согласно имеющимся данным, для людей с респираторными инфекциями риск заполучить сердечный приступ повышается вдвое.
Спорт. Для ярых сторонников ЗОЖа это может стать неожиданным открытием, но занятия спортом и наблюдение за спортивными состязаниями также входят в список причин сердечного приступа.
Недосып. Его пагубное влияние обычно недооценивают. Но установлено: сон менее 6 часов в сутки в два раза увеличивает вероятность пострадать от инфаркта. Недостаток сна повышает кровяное давление и способствует воспалению.
Большие порции. Большое количество пищи за один присест повышает в организме уровень гормона стресса норадреналина. Это становится причиной роста давления и увеличения частоты сердечных сокращений, что провоцирует сердечные приступы у некоторых людей, предупреждают кардиологи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках ослабления сердечной мышцы.
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