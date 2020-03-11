Более 250 тысяч жителей Подмосковья с начала года сдали тест на ВИЧ

«Обследование очень простое, безболезненное и быстрое. Вся процедура занимает не более 15 минут», - рассказали медики.

По словам врачей, от момента заражения до первых клинических проявлений вируса иммунодефицита человека могут пройти месяцы и годы. Поэтому тестирование на ВИЧ рекомендовано проходить как минимум раз в год.За два с половиной месяца 2020 года анализы на вирус сдали более 250 тысяч жителей Московской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Здесь также отметили, что ежегодно в Подмосковье на ВИЧ-инфекцию тестируется около 24-25% населения, при этом выявляется порядка 3500 новых случаев.Сдать тест на ВИЧ можно анонимно в поликлинике по месту жительства или же в центрах борьбы со СПИДом, а также в рамках выездных акций, сообщает агентство городских новостей «Москва».Напомним, что в России около миллиона человек живет с диагнозом ВИЧ.Накануне портал «Медикфорум» писал , что в Великобритании второй в истории пациент с ВИЧ полностью излечился.