4 лучших для сердца привычки, которые может ввести в свою жизнь любой человек
Защиту от болезней сердца обеспечивают не только здоровое питание и физические упражнения, – этому способствуют и другие привычки, доступные многим. Четыре из них может ввести в свою жизнь практически любой человек.
Как сообщает MedikForum.ru, сердце является единственным органом тела, который запрограммирован на постоянную активную работу. Но зачастую люди воспринимают здоровье своего сердца как должное, и начинают ценить только после того, как оно оказывается под угрозой болезни или нарушений, связанных с перегрузкой.
Чтобы поддержать и укрепить сердце, нужно практиковать определенные привычки. Минимум четыре из числа лучших для оздоровления сердца может ввести в свою жизнь любой человек.
Управление гневом. Ощущать гнев – нормальная эмоция. Проблема заключается в том, как сильно мы поддаемся ему. В организме он вызывает ряд изменений: возникает прилив энергии, которая ускоряет сердцебиение, повышает давление, заставляет кровеносные сосуды усиленно сжиматься. Данный процесс способен вызывать повреждения сосудистых стенок, что, негативно влияет на состояние сердца. В среднем гневливые люди чаще страдают сердечными заболеваниями, – вот почему важно уметь управлять данным чувством. Спокойная реакция защищает не только от стресса, но также от внутренних «поломок». В другой раз, прежде чем бурно реагировать, подумайте: от этого зависит состояние вашего сердца.
Позитивное отношение к жизни. По данным журнала European Heart Journal, положительный настрой на протяжении длительного периода жизни человека может защищать его от развития болезней сердца, приводящих к инфаркту. Было установлено, что люди с положительным мировосприятием чаще позволяют себе отдыхать, легче восстанавливаются после негативных событий и реже повторно переживают тяжелые эмоции, что хорошо сказывается на их физическом здоровье.
Общительность. Многие исследования подтверждают: одиночество, замкнутое существование существенно влияет на здоровье, увеличивая риск опасных для сердца отклонений – депрессии, тревоги, стресса. Привычка общаться снижает для взрослых людей риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Прогулки на природе. Ученые из Университета Квинсленда обнаружили: привычка прогуливаться в парке каждую неделю в течение получаса может снизить риск высокого кровяного давления на 9 процентов и депрессии на 7 процентов. Это улучшает психологическое благополучие человека и с ним – состояние его сердца.
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