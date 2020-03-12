Три продукта для вывода никотина из организма
Все больше людей начинают отказываться от курения. Они ожидают, что сразу же испытают облегчение на следующей день после отказа от вредной привычки. Однако полный вывод никотина из организма занимает продолжительное время. А говорить об улучшении самочувствия можно будет только после полного вывода этого вредного вещества. Мы расскажем о трех продуктах питания, которые помогут быстрее избавиться от губительного воздействия никотина.
Один из самых простейших способов побыстрее вывести никотин из организма - ускорить обмен веществ. В этом могут помочь цитрусовые, богатые витамином С. Кровь начинает быстрее вымывать вредные вещества из тканей.
Второй продукт поможет не только в борьбе с никотином, а еще и победить так называемый "кашель курильщика". Киви, богатый магнием, благотворно влияет на легкие, облегчая дыхание.
Морковь является одним из самых эффективных овощей в вопросе вывода токсинов из организма. Её употребление способствует улучшению состояния кожи, избавления от стресса и общего улучшения самочувствия. Всё это достигается благодаря витаминам В, С и К, а также провитамину А.
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