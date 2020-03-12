Три продукта для вывода никотина из организма

Один из самых простейших способов побыстрее вывести никотин из организма - ускорить обмен веществ. В этом могут помочь цитрусовые, богатые витамином С. Кровь начинает быстрее вымывать вредные вещества из тканей.Второй продукт поможет не только в борьбе с никотином, а еще и победить так называемый "кашель курильщика". Киви, богатый магнием, благотворно влияет на легкие, облегчая дыхание.Морковь является одним из самых эффективных овощей в вопросе вывода токсинов из организма. Её употребление способствует улучшению состояния кожи, избавления от стресса и общего улучшения самочувствия. Всё это достигается благодаря витаминам В, С и К, а также провитамину А.