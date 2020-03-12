Боль в голове может вызвана нехваткой воды
Периодические головные боли испытывают около 80% населения планеты. Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения. 98% жителей Земли испытывают головные боли хотя бы один раз в год, а 70% людей страдают от периодических мигреней. Боль в голове может быть симптомом самых разных болезней и терпеть его врачи не рекомендуют. Но и злоупотребление таблетками - не очень полезное дело.
Последние исследования показывают, что в большинстве случаев боль в голове свидетельствует об обезвоживании. Другими словами, частой причиной головной является банальная нехватка воды. Она приводит к сбоям в работе многих систем организма. В частности, ухудшается кровоток в сосудах мозга, что и вызывает неприятные ощущения в голове. Впоследствии возникает спазм, активирующий болевые рецепторы.
Решением такой проблемы может стать пополнение водного баланса. Необходимо просто выпить пару стаканов воды и подождать пока внутренние органы насытятся влагой.
Оставить комментарий