Боль в голове может вызвана нехваткой воды

Последние исследования показывают, что в большинстве случаев боль в голове свидетельствует об обезвоживании. Другими словами, частой причиной головной является банальная нехватка воды. Она приводит к сбоям в работе многих систем организма. В частности, ухудшается кровоток в сосудах мозга, что и вызывает неприятные ощущения в голове. Впоследствии возникает спазм, активирующий болевые рецепторы.Решением такой проблемы может стать пополнение водного баланса. Необходимо просто выпить пару стаканов воды и подождать пока внутренние органы насытятся влагой.