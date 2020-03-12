Ученые рассказали, почему каждому мужчине нужен кот

Исследования ученых подтверждают, что наличие кота снижает вероятность возникновения инсультов и инфарктов у мужчин на 20%. Это подтвердил эксперимент, в котором приняли участие более 10 тысяч женщин и мужчин в возрасте от 40 до 80 лет. Оказалось, что 70% мужчин, которые смогли дожить до 70 лет, имели дома пушистого питомца.Биологи утверждают, что причина положительного влияния котов на здоровье мужчин заключается в положительных эмоциях. Однако на женщин они не оказывают такого эффекта, поскольку у них более развит механизм по выводу негативных эмоций. А более сдержанные мужчины нуждаются в "кошачьей" терапии.