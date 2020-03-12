Ученые рассказали, почему каждому мужчине нужен кот
Американские биологи выяснили, что мужчина может обезопасить себя от многих болезней благодаря наличию домашнего питомца. Ученые рекомендовали представителям сильного пола обзавестись котом, поскольку этот питомец может стать отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфарктов и инсультов.
Исследования ученых подтверждают, что наличие кота снижает вероятность возникновения инсультов и инфарктов у мужчин на 20%. Это подтвердил эксперимент, в котором приняли участие более 10 тысяч женщин и мужчин в возрасте от 40 до 80 лет. Оказалось, что 70% мужчин, которые смогли дожить до 70 лет, имели дома пушистого питомца.
Биологи утверждают, что причина положительного влияния котов на здоровье мужчин заключается в положительных эмоциях. Однако на женщин они не оказывают такого эффекта, поскольку у них более развит механизм по выводу негативных эмоций. А более сдержанные мужчины нуждаются в "кошачьей" терапии.
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