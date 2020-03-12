Обнаружена категория людей, которые могут спать меньше 8 часов в сутки
Медики рекомендуют спать не меньше восьми часов в сутки, чтобы чувствовать себя хорошо и не иметь проблем со здоровьем. Недавно исследователи обнаружили категорию людей, которые могут игнорировать это правило. Историкам давно известны личности, которые могли бодрствовать по 22 часа в сути. Сальвадор Дали, Маргарет Тэтчер, Никола Тесла и Гай Юлий Цезарь считали сон бесполезной тратой времени.
У некоторых людей был обнаружен ген короткого сна. Благодаря ему они могут полностью пополнять силы всего за четыре часа сна. Этот ген появился благодаря точечной мутации в гене NPSR1. Подобная мутация встречается очень редко - у одного на четыре миллиона человек. Если человек любит поспать и встать с кровати для него - это достижение даже по выходным дням, то, вероятно, он не относится к данной категории людей.
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