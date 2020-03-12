Обнаружена категория людей, которые могут спать меньше 8 часов в сутки

У некоторых людей был обнаружен ген короткого сна. Благодаря ему они могут полностью пополнять силы всего за четыре часа сна. Этот ген появился благодаря точечной мутации в гене NPSR1. Подобная мутация встречается очень редко - у одного на четыре миллиона человек. Если человек любит поспать и встать с кровати для него - это достижение даже по выходным дням, то, вероятно, он не относится к данной категории людей.