Спать лицом в подушку оказалось опасно

Лицом в подушку

Многие люди еще с детства привыкли засыпать лицом в подушку. Но это негативно влияет на кожу лица, провоцируя возникновение малярных мешков и отеков. Под весом головы кожа лица прижимается к подушке и в ней нарушается кровообращение. Это может негативно повлиять на здоровье лица в будущем. Именно по этой причине у людей начинают рано проявляться морщины.

Сомнологи рекомендуют спать на спине. Но, если привычку засыпать лицом в подушку не удается переломить, то необходимо выбрать подушку средней жесткости, чтобы она не нарушала кровообращение и лимфоток. 
Теги : сон, лицо, подушка, морщины, кровообращение
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые нашли способ облегчить побочные эффекты "химии"


Привычка грызть ногти может защитить от аллергии