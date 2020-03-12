Спать лицом в подушку оказалось опасно
Многие люди еще с детства привыкли засыпать лицом в подушку. Но это негативно влияет на кожу лица, провоцируя возникновение малярных мешков и отеков. Под весом головы кожа лица прижимается к подушке и в ней нарушается кровообращение. Это может негативно повлиять на здоровье лица в будущем. Именно по этой причине у людей начинают рано проявляться морщины.
Сомнологи рекомендуют спать на спине. Но, если привычку засыпать лицом в подушку не удается переломить, то необходимо выбрать подушку средней жесткости, чтобы она не нарушала кровообращение и лимфоток.
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