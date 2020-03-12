Горячая линия по короновирусу заработала в Новосибирске
На сегодняшний день случаев заболевания опасной болезнью в столице Сибири не выявлено.
В Новосибирске открыли горячую линию по короновирусу - чтобы связаться с сотрудником службы, необходимо набрать короткий номер 112.
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения сейчас в Новосибирской области под наблюдением врачей находятся 282 человека, вернувшихся из-за границы.
Карантин длится 14 дней - все это время человек находится у себя дома с оформленным больничным, их посещает терапевт. Через десять дней после начала карантина делается анализ на короновирус. 447 новосибирцев уже успешно прошли карантин.
В то же время, 44 человека из числа вернувшихся из-за рубежа, заболели ОРВИ, находясь на карантине. Ни у одного из них короновирус не обнаружен.
Ранее МедикФорум рассказал о готовящемся в Новосибирске спектакле с участием слабовидящих детей.
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