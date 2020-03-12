В Новосибирске организован театральный проект для незрячих и слабовидящих детей
Особенные дети станут создателями "невидимого" спектакля.
Необычный спектакль будет поставлен в Новосибирске. Как рассказали в пресс-центре мэрии города, проект "Невидимая жизнь" предполагает создание постановки, которая основана на кинестетике, обонянии и слухе.
Обычным зрителям посмотреть спектакль воочию будет нельзя - им придется надеть маски. В проекте примут участие дети до 16 лет с нарушениями зрения. Во время постановки спектакля они будут общаться не только с режиссером-постановщиком. С ними так же будет заниматься дефектолог, педагог, психолог и музыкальный руководитель.
Проект создан региональной общественной организацией лиц с нарушением зрения "Твой мир" министерством труда и социального развития Новосибирской области, и мэрией Новосибирска.
Спектакль поставят в рамках региональной государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области".
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