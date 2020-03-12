Определенные комбинации сердечно-сосудистых препаратов могут снизить риск развития деменции
Комбинации статинов и препаратов от гипертонии снижают риск деменции, согласно новому исследованию, в котором приняли участие около 700 000 человек в США.
Полученные данные свидетельствуют о том, что лечение, уже применяемое для контроля артериального давления и холестерина, может уменьшить количество людей с болезнью Альцгеймера и связанной с ней деменцией.
Исследование было опубликовано в PLOS One.
«Риск слабоумия может быть снижен с помощью конкретных комбинаций лекарственных препаратов для здоровья сосудов», - говорит ведущий автор Джули Зиссимопулос, директор программы «Старение и познание» в Центре политики и экономики здравоохранения Леонарда Д. Шеффера. - Это первая работа, посвященное изучению связи различных комбинаций часто используемых лекарств и риска развития деменции в большой выборке пожилых американцев".
Статины плюс ингибитора АПФВ исследовании рассматривались медицинские участники программы медицинского страхования в США в возрасте 67 лет и старше. Чтобы быть включенным в анализ, люди должны были использовать гипотензивные средства и статины в течение двух предыдущих лет, без диагноза "деменциия" и использования лекарств против болезни Альцгеймера.
Результаты: применение препаратов, снижающих уровень холестерина, правастатина и розувастатина в сочетании с ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА) от повышенного артериального давления, было связано со сниженным риском развития деменции по сравнению с другими комбинациями препаратов.
«У нас нет лекарств для лечения слабоумия, но небольшие задержки в развитии болезни могут значительно снизить нагрузку на пациентов, на лиц, обеспечивающих уход, и систему здравоохранения».
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