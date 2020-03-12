Определенные комбинации сердечно-сосудистых препаратов могут снизить риск развития деменции

«Риск слабоумия может быть снижен с помощью конкретных комбинаций лекарственных препаратов для здоровья сосудов», - говорит ведущий автор Джули Зиссимопулос, директор программы «Старение и познание» в Центре политики и экономики здравоохранения Леонарда Д. Шеффера. - Это первая работа, посвященное изучению связи различных комбинаций часто используемых лекарств и риска развития деменции в большой выборке пожилых американцев".

Статины плюс ингибитора АПФ

«У нас нет лекарств для лечения слабоумия, но небольшие задержки в развитии болезни могут значительно снизить нагрузку на пациентов, на лиц, обеспечивающих уход, и систему здравоохранения».