Ибупрофен разрушает печень сильнее, чем считалось ранее - исследование

«Мы обнаружили, что ибупрофен вызвал гораздо больше изменений экспрессии белка в печени, чем мы ожидали».

Различия между полами

"Повышение цитохрома P450 может означать, что другие препараты, принимаемые с ибупрофеном, могут оставаться в организме у мужчин в течение более длительного периода времени, и это никогда не было показано ранее".