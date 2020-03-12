Ибупрофен разрушает печень сильнее, чем считалось ранее - исследование
Согласно новому исследованию из Калифорнийского университета в Дэвисе, популярный болеутоляющий препарат ибупрофен может оказывать более существенное влияние на печень, чем считалось ранее. Исследование на лабораторных мышах также показывает заметные различия между мужчинами и женщинами.
Ибупрофен относится к группе препаратов, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами , или НПВП, широко применяемыми без рецепта для лечения боли и лихорадки. Хорошо известно, что ибупрофен может вызывать проблемы с сердцем и повышать риск развития инсульта, но влияние на печень было менее понятным, сказал профессор Олдрин Гомес с кафедры нейробиологии, физиологии и поведения в Колледже биологических наук Калифорнийского университета в Дэвисе.
«Мы обнаружили, что ибупрофен вызвал гораздо больше изменений экспрессии белка в печени, чем мы ожидали».
34 метаболических пути были изменены у самцов мышей, получавших ибупрофен. Они включали пути, участвующие в метаболизме аминокислот, гормонов и витаминов, а также в выработке реактивного кислорода и перекиси водорода внутри клеток. Перекись водорода повреждает белки и поражает клетки печени.
Различия между поламиИсследователи обнаружили, что ибупрофен имел различные, а в некоторых случаях противоположные эффекты на печень самцов и самок мышей. Протеасома - система удаления отходов, по-разному реагировала у самок и самцов. Ибупрофен повышал активность цитохрома Р450, расщепляющего лекарства, у самок, но снижал его у самцов.
"Повышение цитохрома P450 может означать, что другие препараты, принимаемые с ибупрофеном, могут оставаться в организме у мужчин в течение более длительного периода времени, и это никогда не было показано ранее".
В долгосрочной перспективе важно начать рассмотрение различия между мужчинами и женщинами в отношении метаболизма лекарств и их последствий, считают авторы исследования.
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