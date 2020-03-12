Врачи рассказали, чем опасен алкоголизм выходного дня

Специалисты пришли к выводу, что традиция употреблять алкогольные напитки в выходные дни опаснее, чем зависимость от наркотиков. Об этом заявил специалист Минздрава Евгений Брюн.В современном мире традиция расслабиться в выходные прочно вошла в нашу жизнь. Большинство работающих людей, особенно молодежь, ждут выходные, чтобы как следует «оторваться». Часто количество выпитого спиртного не контролируется, а «загул» может продолжаться с вечера пятницы по воскресенье.Российские ученые утверждают, что вред от такого отдыха может быть сильнее, чем от наркотических веществ и эту зависимость побороть сложнее.Во Франции, к примеру, давно введен термин «дети выходного дня» - так называют детей, которые были зачаты родителями во время таких алкогольных выходных.