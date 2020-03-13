Сидеть на корточках: полезно или нет?
Неожиданно выяснилось, что манера сидеть на корточках может быть полезной для здоровья, это показало новое исследование ученых из США. В то же время против такой позы выступают многие врачи.
Как сообщает MedikForum.ru, научными специалистами Университета Южной Калифорнии был сделан вывод о том, что позицию «на корточках» можно считать времяпровождением из разряда активного отдыха. В таком положении уровень мышечной активности человеческого тела выше, чем при сидении на диване, стуле.
Такое заключение было сделано учеными после изучения образа жизни танзанийских охотников-собирателей хадза, живущих без привычных удобств цивилизации. Хадза проводят много времени в сидячем положении (на корточках): ежедневно до 10 часов. Но им не свойственны признаки хронических заболеваний, ассоциированных с сидячим образом жизни людей в развитых странах.
«Сидеть на корточках и коленях не так вредно, как сидеть на стуле, это заставляет мышцы работать, пусть и не интенсивно, на легком уровне», – пояснил ведущий автор работы профессор Дэвид Райклэн.
Но означает ли это, что сидеть на корточках полезно в целом?
Профессор Райклэн оговаривается, что данную позу нельзя рекомендовать как оптимальную альтернативу пребывания на стуле. По его словам, это скорее пример того, что людям полезнее проводить больше времени в таком положении тела, которое требует некоторого мышечного напряжения.
Пользу сидения на корточках доказывали ранее другие ученые. В частности, отмечая ее положительное влияние на деятельность внутренних органов, преимущество при дефекации.
«Люди веками справляли естественную нужду сидя на корточках, и им не были свойственны многие заболевания кишечника, мочевого пузыря, хорошо знакомые современным жителям Земли, массово пользующимися унитазами. Сидение на них способствует пережатию кишки, влекущему множество нарушений. Жителям Южной Африки, оправляющимся на корточках, почти неизвестны геморрой, аппендицит, полипы, рак толстой кишки», – констатировали научные специалисты из Израиля.
В то же время имеющиеся данные говорят, что привычке сидеть на корточках нужно говорить твердое нет, данный способ сидеть приемлем лишь в виде кратковременного положения.
Почему такая поза нежелательна:
- увеличивает нагрузку на сердце, риск его нарушений;
- повышает вероятность повреждения сосудов, находящихся в неестественном сгибе;
- стимулирует развитие варикозного расширения вен;
- нарушает нормальное развитие мышц ног из-за пережатия сосудов в коленях;
- ведет к деформации органов репродуктивной, половой сферы;
- отрицательно сказывается на суставах.
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