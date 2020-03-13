Сидеть на корточках: полезно или нет?

«Сидеть на корточках и коленях не так вредно, как сидеть на стуле, это заставляет мышцы работать, пусть и не интенсивно, на легком уровне», – пояснил ведущий автор работы профессор Дэвид Райклэн.

«Люди веками справляли естественную нужду сидя на корточках, и им не были свойственны многие заболевания кишечника, мочевого пузыря, хорошо знакомые современным жителям Земли, массово пользующимися унитазами. Сидение на них способствует пережатию кишки, влекущему множество нарушений. Жителям Южной Африки, оправляющимся на корточках, почти неизвестны геморрой, аппендицит, полипы, рак толстой кишки», – констатировали научные специалисты из Израиля.

увеличивает нагрузку на сердце, риск его нарушений;

повышает вероятность повреждения сосудов, находящихся в неестественном сгибе;

стимулирует развитие варикозного расширения вен;

нарушает нормальное развитие мышц ног из-за пережатия сосудов в коленях;

ведет к деформации органов репродуктивной, половой сферы;

отрицательно сказывается на суставах.