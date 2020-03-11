Специалисты открыли, что сидеть на корточках полезно для здоровья

Ученые утверждают, что сидение на корточках гораздо полезнее человеку, чем сидение на стуле или кресле. Более того, поза, в которой человек отдыхает может привести к проблемам с сердцем. Либо, напротив, помочь избежать их.Основанием для такого открытия послужило наблюдение за одним из африканских племен. Члены племени хадза – охотники-собиратели – большое количество времени проводит, сидя на корточках или на коленях.Ученые провели эксперимент, раздав каждому из них специальные приборы, показывающие уровень физической активности. Выяснилось, что в активном состоянии члены племени пребывают не более часа в день. Говоря простыми словами, они ведут сидячий образ жизни. Однако, медики не обнаружили у хадза проблем со здоровьем, характерных для современных людей.Ученые пришли к выводу, что дело в позе, в которой они отдыхают.