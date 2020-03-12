Ученые открыли новую причину старения

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новую причину биологического старения. Группа специалистов под руководством академика Владимира Скулачева обнаружила ее в имтохондриях.





Вместе с полезной энергией митохондрии вырабатывают и ядовитые вещества - активные формы кислорода. И чем старше становится человек, тем больше их критическая масса: они повреждают белки, вносят мутации в ДНК.

Ученые выяснили, что такое скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении запрограммировано в организме. В митохондриях специалисты обнаружили специальный механизм, который препятствует производству активных форм кислорода. До определенного возраста эта программа «антистарения» в клетках хорошо работает. Но позже она «выключается», и организм начинает быстро слабеть, сообщает « Российская газета ».







