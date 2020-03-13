Люди с лишним весом теряют 5-7 лет жизни

Примечательно, что этот процесс наблюдается во всех важных органах - почках, сердце, легких и даже головном мозге. Это подтверждает статистика, по которой у молодых людей с избыточным весом начинают в раннем возрасте развиваться сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.По мнению ученых, губительное влияние на организм оказывает жирная и вредная пища. Помимо прямого воздействия на органы, фастфуд провоцирует возникновение депрессивного состояния. Исследования показывают, что люди, употребляющие еду из ресторанов быстрого питания на 51% больше подвержены депрессии, чем те, кто питается здоровыми продуктами.