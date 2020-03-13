Ученые назвали сочетание двух продуктов, способных предотвратить онкологию

брокколи

Ученые из Национального университета Сингапура сообщили, что комбинация йогурта с брокколи показала антираковый эффект.


Смесь йогурта с брокколи смогла устранить около 75 процентов опухолей у грызунов, которые были поражены раком толстой кишки. Специалисты отметили, что данное сочетание работало только в отношении раковых клеток толстой кишки.


Исследователи добавили, что брокколи сочетает в себе витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Эти вещества препятствует воспалительным и злокачественным процессам в организме, сообщает издание Food.news.

Теги : онкология, продукты, брокколи
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