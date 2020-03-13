Семечки тыквы имеют эффект аналогичный виагре

Положительное воздействие на потенцию мужчины оказывают жирные кислоты, увеличивая выработку семенной жидкости и увеличивая половое влечение. Потребление семечек снижает риск возникновения онкологии органов малого таза. Мякоть тыквы содержит йод и витамин А, которые в совокупности положительно влияют на мужское либидо.Медики рекомендуют есть тыкву партнерам, которые пытаются завести ребенка, поскольку употребление ее в пищу повышает активность мужских сперматозоидов. На этом положительное свойства тыквы не заканчиваются. В этом растении есть основные вещества для синтеза тестостерона - цинк и медь.