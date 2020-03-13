Семечки тыквы имеют эффект аналогичный виагре

Семена тыквы

Тыкву считают самым полезным бахчевым растением. Полезные микроэлементы содержаться не только в мякоти, но и в масле, кожуре и даже листьях этого плода. Особой популярностью обладают семечки тыквы и это неспроста. В некоторых случаях они могут оказывать больший эффект на мужскую потенцию, чем знаменитая виагра.

Положительное воздействие на потенцию мужчины оказывают жирные кислоты, увеличивая выработку семенной жидкости и увеличивая половое влечение. Потребление семечек снижает риск возникновения онкологии органов малого таза. Мякоть тыквы содержит йод и витамин А, которые в совокупности положительно влияют на мужское либидо.

Медики рекомендуют есть тыкву партнерам, которые пытаются завести ребенка, поскольку употребление ее в пищу повышает активность мужских сперматозоидов. На этом положительное свойства тыквы не заканчиваются. В этом растении есть основные вещества для синтеза тестостерона - цинк и медь. 
Теги : семена тыквы, потенция, мужчины, виагра
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Семечки тыквы имеют эффект аналогичный виагре