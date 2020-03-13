Тратить деньги на аптечные витамины оказалось бессмысленно

Примечательно, что БАДы не относятся к категории лекарственных препаратов, поэтому к ним не применяются строгие требования при производстве. Зачастую производитель даже не пишет реальный состав своего продукта. Многочисленные исследования подтверждают, что биодобавки бесполезны или даже вредны.Это не значит, что от витаминных комплексов нужно полностью отказаться. Медики признают, что в некоторых ситуациях без них действительно не обойтись. Например, при беременности или после хирургических вмешательств. Но в повседневной жизни, при нормальном питании и здоровом сне, необходимость в них отпадает.