Тратить деньги на аптечные витамины оказалось бессмысленно
Современный человек хорошо знает, что продукты питания не содержат необходимый набор витаминов для нормальной жизнедеятельности организма. Но так ли это на самом деле? Ученые опровергают это суждение и считают, что оно было распространено маркетологами ради повышения продаж витаминных комплексов и БАДов.
Примечательно, что БАДы не относятся к категории лекарственных препаратов, поэтому к ним не применяются строгие требования при производстве. Зачастую производитель даже не пишет реальный состав своего продукта. Многочисленные исследования подтверждают, что биодобавки бесполезны или даже вредны.
Это не значит, что от витаминных комплексов нужно полностью отказаться. Медики признают, что в некоторых ситуациях без них действительно не обойтись. Например, при беременности или после хирургических вмешательств. Но в повседневной жизни, при нормальном питании и здоровом сне, необходимость в них отпадает.
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