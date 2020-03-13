Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем
Недосыпание ночью можно компенсировать дневным сном, однако важно, чтобы дневной сон не начал заменять здоровый сон ночью. Такое мнение высказал президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов. По его словам, рекомендованное количество дневного сна - это один час. Можно поспать и больше, но не более трех часов.
Борзунов вспомнил про людей, которые работают в ночные смены и не могут позволить себе полноценный сон ночью. Сомнолог рекомендовал им спать около четырех часов сразу после работы. Этого будет достаточно, чтобы отложить сонливость до вечера, а затем нормально выспаться.
Нормальным считается отход ко сну спустя 30 минут после того, как человек лег в постель. Здоровые люди просыпаются не чаще одного раза за ночь. Обычно они это делают для того, чтобы попить воды или сходить в туалет. Если ночных пробуждений больше - это свидетельствует о проблемах в организме.
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