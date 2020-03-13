Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем

Борзунов вспомнил про людей, которые работают в ночные смены и не могут позволить себе полноценный сон ночью. Сомнолог рекомендовал им спать около четырех часов сразу после работы. Этого будет достаточно, чтобы отложить сонливость до вечера, а затем нормально выспаться.Нормальным считается отход ко сну спустя 30 минут после того, как человек лег в постель. Здоровые люди просыпаются не чаще одного раза за ночь. Обычно они это делают для того, чтобы попить воды или сходить в туалет. Если ночных пробуждений больше - это свидетельствует о проблемах в организме.