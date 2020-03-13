Ученые раскрыли продукты, вызывающие пищевую зависимость
Американские ученые определили перечень продуктов, которые вызывают наибольшую пищевую зависимость. Исследователи просто опросили несколько тысяч человек об их любимой еде и попросили их составить список из трех продуктов, без которых они не представляют свою жизнь.
Оказалось, что самую большую пищевую зависимость вызывают:
- Пицца;
- Чизбургеры;
- Пирожные;
- Картофель фри;
- Шоколад;
- Печенье;
- Мороженное;
- Попкорн.
Оставить комментарий