Ученые раскрыли продукты, вызывающие пищевую зависимость

Продукты, вызывающие пищевую зависимость

Американские ученые определили перечень продуктов, которые вызывают наибольшую пищевую зависимость. Исследователи просто опросили несколько тысяч человек об их любимой еде и попросили их составить список из трех продуктов, без которых они не представляют свою жизнь.

Оказалось, что самую большую пищевую зависимость вызывают:

  • Пицца;
  • Чизбургеры;
  • Пирожные;
  • Картофель фри;
  • Шоколад;
  • Печенье;
  • Мороженное;
  • Попкорн.
Исследователи обнаружили сходство в составе всех этих продуктов. Они имею одинаковое соотношение жиров и углеводов, сходное с соотношением грудного молока. Получается, что предрасположенность к еде человек приобретает еще в раннем возрасте, когда запоминает эмоции при кормлении грудью.
Теги : еда, пищевая зависимость, углеводы, жиры
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