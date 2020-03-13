Ученые раскрыли продукты, вызывающие пищевую зависимость

Пицца;

Чизбургеры;

Пирожные;

Картофель фри;

Шоколад;

Печенье;

Мороженное;

Попкорн.

Оказалось, что самую большую пищевую зависимость вызывают:Исследователи обнаружили сходство в составе всех этих продуктов. Они имею одинаковое соотношение жиров и углеводов, сходное с соотношением грудного молока. Получается, что предрасположенность к еде человек приобретает еще в раннем возрасте, когда запоминает эмоции при кормлении грудью.