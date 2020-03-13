Ученые установили как здоровье будущего отца влияет на здоровье ребенка

«Исследование предполагает, что здоровье отца до зачатия также должно учитываться, так как оно может повлиять на исход беременности как для ребенка, так и для матери», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Алекс Касман, врач отделения урологии в больнице при Стэнфордском университете.

Согласно новым исследованиям, здоровье не только мамы, но и папы – ключ к здоровой беременности и родам.При исследовании почти 786 тыс. новорожденных ученые обнаружили, что от пап, здоровье которых оставляло желать лучшего, матери чаще рожали недоношенных детей и детей с низкой массой тела. В результате им приходилось проводить время в отделении интенсивной терапии для новорожденных.Поскольку исследование рассматривало данные ретроспективно, говорить о том, что именно здоровье отца вызвало проблемы, невозможно. Однако ученые предполагают наличие связи.В частности, отцы, у которых было высокое кровяное давление, ожирение, диабет, рак или депрессия, имели на 19% более высокие шансы недоношенности ребенка, на 23% больше шансов на низкую массу тела ребенка и на 28% больше шансов на отправку ребенка в отделение интенсивной терапии после рождения.