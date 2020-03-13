Ученые установили, как стресс влияет на продолжительность жизни

Финские ученые провели исследования и выяснили факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Они проанализировали анкеты и клинические данные более 38,5 тысячи мужчин и женщин.





Результаты показали, что кроме традиционных факторов - курения, употребления алкоголя, отсутствия физических упражнений, нездорового питания и наличия хронических заболеваний - продолжительность жизни значительно уменьшает стресс. Так, находящиеся под влиянием стресса мужчины живут, в среднем, на 2,8 года меньше, женщины - на 2,3 года.





По данным ученых, курение сокращает жизнь мужчин на 6,6 года, женщин - на 5,5 года, диабет - на 6,5 года и 5,3 года соответственно. Мужчины, ведущие малоактивный образ жизни, живут примерно на 2,4 года меньше, а у женщин подобной связи не было выявлено.





Наличие в рационе обоих полов большого количества овощей и фруктов увеличивает продолжительность жизни в среднем на 1-1, 5 года, сообщается на сайте Финского национального института здравоохранения и социального обеспечения.