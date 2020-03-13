Врачи показали, как правильно мыть руки для защиты от коронавируса
ВОЗ запустила флешмоб в интернете, посвященный методам самозащиты в связи с эпидемией covid-19. В ролике снялся глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он лично показал, как следует обрабатывать руки мылом и водой, тщательно промывая их под краном в течение двух минут.
Врачи делают акцент на том, что руки необходимо мыть как можно тщательнее. Простого ополаскивания тут не достаточно. Намыливать кожу нужно не менее двух минут, причем не только ладони, но и тыльные стороны рук, не забывая участки между пальцами.
После мытья специалисты рекомендуют воспользоваться одноразовым полотенцем. Также ВОЗ советует обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками.
Врачи уверяют, что мытье рук помогает избежать заражения вирусом covid-19, а также другими инфекциями, в том числе гриппом и ОРВИ.
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