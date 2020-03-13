Врачи показали, как правильно мыть руки для защиты от коронавируса

ВОЗ запустила флешмоб в интернете, посвященный методам самозащиты в связи с эпидемией covid-19. В ролике снялся глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Он лично показал, как следует обрабатывать руки мылом и водой, тщательно промывая их под краном в течение двух минут.После мытья специалисты рекомендуют воспользоваться одноразовым полотенцем. Также ВОЗ советует обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками.Врачи уверяют, что мытье рук помогает избежать заражения вирусом covid-19, а также другими инфекциями, в том числе гриппом и ОРВИ.