Защита от коронавируса. 3 основные ошибки, допускаемые при мытье рук

«Если вы моете руки поспешно, то не достигаете главной цели – обеззараживания. Сначала их нужно намочить водой. Затем нанесите мыло и вспенить его. После этого руки необходимо старательно потереть в течение 21 секунды и смыть пену под проточной водой. Это лучший способ убрать микробы с рук», – рассказали инфекционисты.

«Многие считают, что нет необходимости каждый раз мыть руки с мылом. Это неправильно! Использовать его нужно при каждом мытье», – подчеркнули медики.

«После мытья используйте салфетку, чтобы закрыть кран или открыть дверь. Это особенно важно, если вы находитесь в общественном, офисном туалете», – поделились рекомендацией специалисты.