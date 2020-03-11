Защита от коронавируса. 3 основные ошибки, допускаемые при мытье рук
Одним из основных способов защиты от коронавируса является мытье рук, но многие люди делают это неправильно, констатируют эксперты.
Как сообщает MedikForum.ru, об ошибках, допускаемых при мытье рук, проинформировал портал The Health Site.
Одной из них является слишком быстрое мытье. Многие люди просто втирают мыло в мокрые руки и быстро смывают его, но это не поможет полностью избавиться от микробов и патогенов.
«Если вы моете руки поспешно, то не достигаете главной цели – обеззараживания. Сначала их нужно намочить водой. Затем нанесите мыло и вспенить его. После этого руки необходимо старательно потереть в течение 21 секунды и смыть пену под проточной водой. Это лучший способ убрать микробы с рук», – рассказали инфекционисты.
Другой основной ошибкой, допускаемой при мытье рук, является нежелание людей пользоваться мылом в каждом случае. Мыть руки просто водой недостаточно, предупреждают эксперты.
«Многие считают, что нет необходимости каждый раз мыть руки с мылом. Это неправильно! Использовать его нужно при каждом мытье», – подчеркнули медики.
Также они рекомендуют применять во время мытья рук щетку, чтобы очищать участки под ногтями.
Третья ошибка – прикосновение только что вымытыми руками к дверной ручке или крану. Если вы хотите повысить свою защиту от коронавируса, запомните: никогда не дотрагивайтесь до потенциально грязных поверхностей после очищения рук.
«После мытья используйте салфетку, чтобы закрыть кран или открыть дверь. Это особенно важно, если вы находитесь в общественном, офисном туалете», – поделились рекомендацией специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал советы врача из Германии, помогающие избежать заражения коронавирусом.
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