В «Роскачестве» назвали опасные для здоровья презервативы
Презервативы – это один из лучших способов защиты от нежелательной беременности, а также от заболеваний, передающихся половым путем, утверждают врачи. Однако все ли средства одинаково эффективны?
Специалисты «Роскачества» протестировали 17 марок продающихся в России презервативов. Речь идет о следующих брендах: Ganzo, Duett, «Гусарские», Okamoto, Contex, «Гороскоп любви», «Страсть», Durex, Masculan, Sico, Vizit, Playboy, in Time, «Гладиатор», Hasico, Torex и Viva.
Эксперты провели ряд исследований и выяснили, что пять из 17 марок средств можно назвать потенциально опасными для здоровья. Так, в презервативах брендов «Гладиатор», «Гороскоп любви», «Страсть», Contex и «Гусарские» количество цинка и изопропанола превышает максимально допустимые значения.
По словам представителей «Роскачества», это может нести опасность для организма людей, какую именно – они не уточнили.
Что касается лучших средств контрацепции, то ими признали товары брендов Hasico, Torex, Vizit, in Time и Okamoto.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что в мире начались испытания геля-контрацептива для втирания в плечи.
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