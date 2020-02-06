В презервативах обнаружено превышение норм цинка и спирта - проверка Роскачества
Эксперты Роскачества провели широкомасштабную оценку качества презервативов, представленных на российском рынке. Среди них популярные образцы из Великобритании, России, Китая, Малайзии и других стран. Выводы будут сделаны в феврале, но уже на начальном этапе обнаружены грубые нарушения.
"По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - сообщают РИА Новости.В каких именно марках обнаружены нарушения пока не сообщается. В оценках специалистов принимали участие только изделия из натурального латекса.
"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 - по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии".
Снижение объемов продажС января по сентябрь 2019 года, российскими аптеками и розничными магазинами было продано более 103 миллионов презервативов. Сумма составляет 4,9 миллиарда рублей. Эта цифра выше, чем за тот же период в 2018 году. Однако это связано с ростом цены - количество проданных упаковок сократилось на 0,9%.
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