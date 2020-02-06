В презервативах обнаружено превышение норм цинка и спирта - проверка Роскачества

"По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - сообщают РИА Новости.

"В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 - по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии".

Снижение объемов продаж