Ученые нашли «выключатель» старения человеческого организма
Теперь ломают голову, как на него следует нажать, чтобы продлить молодость.
В стенах МГУ имени М.В. Ломоносова родилась новая гипотеза биологического старения биологического организма. Исследователи под руководством академика Владимира Скулачева обнаружили ее в клетках, называемых «электростанциями» или митохондриями.
Полезная деятельность митохондрий заключена в наполнении энергией наших клеток. Однако выяснилось, что с полезной энергией «электростанции» на определенном этапе жизни начинают генерировать активные формы кислорода, которые повреждают белки и вносят мутации в ДНК. Это как раз и является процессом старения, когда организм теряет способность к самовосстановлению.
Это было замечено давно, но никак не связывалось с тем, что начало выработки активного кислорода не случайность, а программа, заложенная природой.
- Согласно нашей гипотезе, такое скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме, - считает завлабораторией молекулярных механизмов старения МГУ Михаил Высоких.
Похоже, российским ученым удалось подтвердить свои догадки. В митохондриях был обнаружен специальный механизм, препятствующий производству активных форм кислорода. До определенного возраста этот механизм в клетках работает, но потом просто выключается, и организм начинает стремительно слабеть.
Теория уже была подтверждена на практике с лабораторными животными. У обычных мышей этот защитный механизм перестает функционировать уже на втором году жизни. А вот у голого землекопа, известного продолжительностью жизни, работает долгие годы, защищая митохондрии от появления в них активного кислорода.
Теперь остается выяснить, в каком возрасте отключается защита от старения у человека, от чего это зависит и как следует воздействовать на «выключатель», чтобы продлить молодость.
Ранее МедикФорум писал, что американские ученые пришли к выводу, что клетки стареют из-за того, что прекращают синтезировать нуклеотиды, из которых построены ДНК.
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