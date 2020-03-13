Врач Мясников назвал наиболее подверженных коронавирусу людей и лучшие средства от него
Врач общей практики, кардиолог, главный врач ГКБ №71 Москвы, телеведущий Александр Мясников назвал людей с вредными привычками одними из тех, кто наиболее подвержен коронавирусу. Лучшими средства от нового вируса, по мнению врача, являются отнюдь не лекарства.
Как сообщает MedikForum.ru, Александр Мясников характеризует вирусные инфекции как очень коварные. Склонность к мутациям делает их непредсказуемыми в плане влияния на организм человека. Яркий пример этого – вспышка коронавируса COVID-19, оказавшегося совершенно новым, неизвестным.
По словам врача Мясникова, наиболее подвержены коронавирусу пожилые люди, обладатели хронических заболеваний, а также люди с вредными привычками – злоупотребляющие алкоголем, табаком, ведущие примущественно сидячий образ жизни, отказывающиеся от спорта.
«Группа населения, которая на себя смолоду не обращает внимания, попадает в группу наиболее высокого риска», - цитирует врача ИА Nation News.
Говоря о лучших средствах от коронавируса, Александр Мясников призвал не поддаваться заманчивым предложениям о всевозможных противовирусных препаратах.
«Лекарств от новой болезни, как от большинства других вирусных инфекций, не существует», - подчеркнул он.
Среди доступных средств защиты от вируса Мясников выделяет средства гигиены. По его мнению, жидкое мыло предпочтительнее твердого, поскольку не предполагает физического контакта. Также нужно применять спреи, асептики.
«Асептические средства убивают вирусы. Коронавирус далеко не самый стойкий», - обнадежил врач.
Высказываясь о медицинских масках, Мясников заметил: носить их следует только заболевшим людям и медработникам. Здоровые люди, покупающие маски, не столько защищают себя, сколько обогащают их производителей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктором Александром Мясниковым были названы главные факторы, вызывающие рак.
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