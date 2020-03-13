Врач Мясников назвал наиболее подверженных коронавирусу людей и лучшие средства от него

«Группа населения, которая на себя смолоду не обращает внимания, попадает в группу наиболее высокого риска», - цитирует врача ИА Nation News.

«Лекарств от новой болезни, как от большинства других вирусных инфекций, не существует», - подчеркнул он.

«Асептические средства убивают вирусы. Коронавирус далеко не самый стойкий», - обнадежил врач.