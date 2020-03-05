Мясников напомнил о заболеваемости коронавирусом среди детей

"По статистике взрослые болеют чаще, причем чаще мужчины, чем женщины", - отметил Мясников.

Самую тяжелую форму коронавируса, по словам врача, переносят пожилые люди со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями. Напомним, ранее Александр Мясников делал весьма противоречивое заявление. Он утверждал, что коронавирус принес человечеству пользу. По мнению врача, люди стали больше внимания уделять гигиене и профилактике заболеваний из-за сложной эпидемиологической обстановки.Недавно китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китайская Народная Республика справится с эпидемией коронавируса уже к концу марта текущего года.