Мясников напомнил о заболеваемости коронавирусом среди детей
Врач Александр Мясников напомнил россиянам о том, что, несмотря на свою немногочисленность, случаи заболевания коронавирусом среди детей все-таки отмечены в различных странах. На данный момент ученые и медики не могут дать ответ на вопрос, почему дети менее подвержены недугу, чем взрослые, ведь обычно детский организм подвергается большей опасности из-за уязвимостей иммунитета.
"По статистике взрослые болеют чаще, причем чаще мужчины, чем женщины", - отметил Мясников.
Самую тяжелую форму коронавируса, по словам врача, переносят пожилые люди со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями. Напомним, ранее Александр Мясников делал весьма противоречивое заявление. Он утверждал, что коронавирус принес человечеству пользу. По мнению врача, люди стали больше внимания уделять гигиене и профилактике заболеваний из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Недавно китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китайская Народная Республика справится с эпидемией коронавируса уже к концу марта текущего года.
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