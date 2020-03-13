Хватит считать овец: врач назвал продукты, помогающие быстро уснуть
Почти половина россиян жалуется на хроническую усталость и плохой сон.
Недавние исследования показали, что почти 40% испытывают проблемы со сном. Они либо плохо засыпают, либо вообще спят в течение ночи урывками, а потом встают утром еще более уставшими, чем вчерашним вечером. Плохой сон носит название инсомния, которой организм реагирует на стрессовые ситуации.
Для здоровья человека любого возраста необходим полноценный сон — минимум 7–8 часов. В течение этого времени восстанавливаются физические силы и эмоциональное состояние. Но все убыстряющийся ритм жизни, давящий информационный прессинг, повышенная интенсивность во всем привели к тому, что людей, кого мучает бессонница, в мире с каждым годом становится все больше. Организм человека не выдерживает и реагирует многими болезнями внутренних органов, даже ожирением, патологиями мозга, проблемами с психикой.
Врач сомнолог, завотделением медицины сна университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов считает, что в случае затяжной бессонницы следует обратиться к врачу. Чего нельзя делать, так это заставлять себя заснуть, это может привести к противоположному результату.
Не стоит и принимать без особой нужды лекарства, которые не решат проблему, а только усугубят ее. Зато есть продукты, употребление которых незадолго перед сном могут помочь.
Прежде всего, это бананы, содержащие натуральный антидепрессант под названием триптофан. В этих фруктах содержатся магний и калий, которые способствуют расслаблению мышц. А триптофан стимулирует выработку необходимого количества мелатонина и серотонина. Эти вещества поддерживают хорошее настроение и помогают расслабиться эмоционально. Причем триптофану требуется всего один час, чтобы наступило умиротворение.
На втором месте по содержанию триптофана — белковые продукты. Это – мясо, молоко, рыба, орехи, финики и грибы. Но в первую очередь это вареные яйца, творог и миндаль, в которых присутствует еще и полезный кальций. Перед сном также полезно выпить стакан молока с медом. Рецепт этот известен еще со времен наших бабушек.
Хороша перед сном и овсяная каша, в которой есть кальций, магний, калий, фосфор, кремний, и все они оказывают благотворное влияние на организм, успокаивают человека, помогают уснуть.
А вот чего не следует употреблять на ночь глядя, так это кофе, обладающий бодрящим эффектом. Не следует также пить чай и есть шоколад. Очень нежелательна и тяжелая пища типа жареной картошки с мясом, сыра и помидоров.
Кстати, много спать тоже не менее вредно, чем спать мало. Если человека постоянно клонит в сон, у него есть заболевания, которые тоже могут привести к сосудистой катастрофе — к инфаркту, инсульту и даже к внезапной смерти.
МедикФорум писал ранее, что нормально уснуть могут мешать разные жидкости, выпитые в большом количестве, которые заставляют вставать ночью для посещения туалета.
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