Из-за пандемии коронавируса отменили все ближайшие матчи баскетбольного клуба «Нижний Новгород»
13 марта 2020 года были приняты и объявлены решения руководства Единой Лиги ВТБ, в которой выступает баскетбольный клуб «Нижний Новгород»: Лига приостановила чемпионат России на неопределенный срок из-за объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки заболевания коронавирусом пандемией.
«После обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, особенно в баскетболе, руководство приняло решение временно приостановить сезон 2019/20. Также к нам с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания»,
– сообщили представители Единой Лиги ВТБ.
«На данный момент в стране-участнице чемпионата – Эстонии – объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех»,
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех»,
– говорится в заявлении, сделанном руководителями Единой лиги ВТБ.
Очередной матч первенства в Нижнем Новгороде должен был пройти в понедельник, 16 марта 2020 в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный». Должна была состояться игра между БК «Нижний Новгород» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Следом нижегородскую баскетбольную команду ожидал выезд в Республику Беларусь на игру против «Цмоки-Минск», а затем БК «НН» должен был сыграть матч с «Калевом» в Эстонии. Последняя 13 марта 2020 заявила о закрытии своих границ.
Ранее, 12 марта 2020 года, об остановке основного турнира сообщила баскетбольная Лига Чемпионов. В рамках этого престижного первенства нижегородскому клубу предстояло сыграть решающий матч 1/8 финала против «Дижона» из Французской Республики.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что в Нижнем Новгороде пройдет матч БК «НН» в пользу больных аутизмом и раком.
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