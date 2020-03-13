Из-за пандемии коронавируса отменили все ближайшие матчи баскетбольного клуба «Нижний Новгород»

«После обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, особенно в баскетболе, руководство приняло решение временно приостановить сезон 2019/20. Также к нам с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания»,

«На данный момент в стране-участнице чемпионата – Эстонии – объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех»,