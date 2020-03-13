Врачи рассказали, как отличить простуду от осложнения
Медики предупреждают, что привычные кашель и насморк, которые мы принимаем за симптомы обычной простуды, уже могут говорить об осложнениях.
Насморк у взрослого человека проходит обычно за неделю, а у ребенка может длиться до 10 дней. Врачи рекомендуют использовать физраствор или соленую воду для промывания носа – благодаря этим процедурам можно избавиться от бактерий и отечности.
Если нос заложен более, чем неделю, в ушах стоит шум и присутствуют болезненные ощущения, температура – это может сигнализировать об осложнениях. В таким случаях медики рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью к врачам.
Обычный кашель может держаться до трех недель, в том числе и у детей. Однако если при этом наблюдаются такие симптомы как боль в груди, хрипы или повышение температуры – надо срочно идти к терапевту.
Что касается повышенной температуры, то врачи разрешают не сбивать ее, если она не превышает 38,5. В том случае, если температура держится на отметке выше 39 градусов в течение суток – необходимо вызывать скорую.
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