Медики назвали симптомы коронавируса у детей
Ученые установили, что симптомы у детей очень сложно выявить. Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом не вызывает у детей тяжелой пневмонии, но вирус долго находится в отходах их жизнедеятельности.
Отмечается, что по сравнению со взрослыми болезнь у детей протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет опознавательных черт пневмонии, поэтому вирус намного сложнее диагностировать.
Однако врачи обнаружили в характере течения болезни у взрослых и детей существенные различия. Так, температура у детей несколько выше, но при этом не поднимается больше 39 °C. Главное отличие от взрослых заключалось в том, что вирус внутри легких детей почти не проявляется.
Результаты наблюдений медиков опубликовал научный журнал Nature Medicine.
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