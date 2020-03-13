Медики назвали симптомы коронавируса у детей

Ученые установили, что симптомы у детей очень сложно выявить. Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом не вызывает у детей тяжелой пневмонии, но вирус долго находится в отходах их жизнедеятельности.





Отмечается, что по сравнению со взрослыми болезнь у детей протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет опознавательных черт пневмонии, поэтому вирус намного сложнее диагностировать.