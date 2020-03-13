Медики назвали симптомы коронавируса у детей

коронавирус

Ученые установили, что симптомы у детей очень сложно выявить. Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом не вызывает у детей тяжелой пневмонии, но вирус долго находится в отходах их жизнедеятельности.


Отмечается, что по сравнению со взрослыми болезнь у детей протекает в более мягкой форме. В частности, на снимках их легких нет опознавательных черт пневмонии, поэтому вирус намного сложнее диагностировать.


Однако врачи обнаружили в характере течения болезни у взрослых и детей существенные различия. Так, температура у детей несколько выше, но при этом не поднимается больше 39 °C. Главное отличие от взрослых заключалось в том, что вирус внутри легких детей почти не проявляется.

Результаты наблюдений медиков опубликовал научный журнал Nature Medicine.
Теги : коронавирус, дети, симптомы заболевания
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области


Закончен капитальный ремонт в детской поликлинике № 10 города Дзержинска Нижегородской области