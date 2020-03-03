Дети станут главными распространителями коронавируса
Все дело в том, что у маленьких детей вирус почти не вызывает симптомов. А значит, взрослые их просто не изолируют, что может вызвать многочисленные заражения.
Вспышка коронавируса отмечается сегодня в целом ряде стран помимо Китая, включая Южную Корею, Италию и Иран. Ученые уже составили предварительную картину развития болезни в разных возрастных группах. Очевидно, что для детей коронавирус не страшен, в их возрастной группе заболеваемость практически нулевая. Конечно, это очень радостная новость, но у нее есть и печальная сторона. Дети не проявляют симптомов, но продолжают оставаться носителями вируса, а значит, они могут заражать взрослых, включая собственных бабушек и дедушек. В категории лиц старше 50 (и особенно 70) уровень смертности от COVID-19 максимальный.
Сегодня человек с подозрением на коронавирус немедленно изолируется в инфекционную больницу, а вместе с ним на карантин отправляются и все те, с кем он контактировал последние несколько дней. Но госпитализация и изоляция обеспечивается только в отношении людей, у которых уже проявляются классические симптомы болезни, главным из которых является высокая температура. Однако у самых маленьких детей COVID-19 не вызывает почти никаких симптомов, их считают здоровыми, никакой изоляции они не подвергаются и... успешно заражают коронавирусом окружающих взрослых.
Китайские исследователи проанализировали 44 672 пациента с COVID-19. На долю детей до 10 лет пришлось лишь 416 подтвержденных случаев или 0,9%. И то вирус у детей выявили только потому, что он был диагностирован у их родственников, сами малыши никаких особых симптомов не демонстрировали. Ученые пока ломают головы над тем, почему COVID-19 не трогает маленьких детей. Возможно, это связано с детской иммунной системой, которая в отличие от взрослой адаптивной агрессивно атакует вообще все инородные тела. Взрослая с годами приспосабливается к выборочным атакам, но для иммунитета ребенка все является новым, а значит, и опасным, пишет Stat News. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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