Нижегородские специалисты госветнадзора с начала 2020 года вакцинировали против сибирской язвы более 30 тыс. животных

сибирская язва

С начала 2020 года против сибирской язвы в нижегородском регионе были вакцинированы почти 30 тысяч голов крупного, мелкого рогатого скота, а также свиней и лошадей. Мероприятия такого рода проводятся как в хозяйствах региона области, так и в личных подсобных хозяйствах.

Вакцинацию проводят специалисты государственных ветеринарных служб области. При этом они использовали с начала года более 25 тысяч доз вакцины.

В самом ведомстве сообщают, что последней обеспечивает в полном объеме за счет своих средств федеральный бюджет. Запас вакцины в регионе насчитывает порядка 300 тысяч доз.

Сибирская язва – заболевание, известное с древнейших времен под различными названиями: «персидский огонь», «священный огонь» и другими. Оно неоднократно упоминается в сочинениях античных и восточных писателей и ученых.

В нижегородском управлении госветнадзора напоминают, что в данном случае мы имеем дело с особо опасным инфекционным антропозоонозным заболеванием. Ему подвержены не только животные, в том числе и сельскохозяйственные, но и люди. Возбудитель его образует чрезвычайно устойчивые споры, которые способны сохраняться во внешней среде столетиями.

Болезнь протекает молниеносно, у человека – преимущественно в карбункулезной форме. Кроме того, встречаются также гастроинтестинальная и орофарингеальная формы.

Заболевание характеризуется
  • интоксикацией,
  • развитием серозно-геморрагического воспаления кожи,
  • лимфатических узлов и внутренних органов.
Инфекция как правило, проявляется в кожной или септической форме, однако у животных можно встретить кишечную и легочную формы.

В связи с этим поголовную вакцинацию животных организуют во всех муниципальных районах и городских округах региона.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижегородской области проводят бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства.
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Нижегородские специалисты госветнадзора с начала 2020 года вакцинировали против сибирской язвы более 30 тыс. животных