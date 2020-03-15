Не занимайтесь самолечением: врачи развеяли мифы народных методов борьбы с коронавирусом

Интернет наводнен советами, которые могут навредить здоровью, но не спасти от COVID-19.Пока ученые всего мира только ищут вакцину для борьбы с коронавирусом, диванные эксперты дают в Сети советы по лечению и профилактике этого страшного заболевания. Как выяснилось, в большинстве случаев, такие методы не только не помогают, но могут нанести организму существенный вред.Нет, электросушилки не убивают вирус, в отличие от тщательного мытья с мылом и обработкой спиртосодержащими антисептиками. После мытья руки действительно следует вытереть одноразовыми бумажными полотенцами или высушить.Никакая обработка таких масок, даже с помощью антисептиков, не вернет им защитных свойств после нескольких часов ношения при контакте с заболевшим. Не поможет и стирка. Маску следует снять, не прикасаясь к внешней поверхности и утилизировать.Не боится совершенно. А вот бесконтрольное использование УФ-лампы может привести к раздражению кожи и ожогу роговицы глаз.Даже не вздумайте обрабатывать кожные покровы хлорной известью. От проникшего внутрь вируса это не избавит, а вот получить ожог можно запросто. Та же ситуация и со спиртом, даже употребление его внутрь не поможет. А вот обработать растворами хлорной извести или этанолом поверхностей для дезинфекции вполне эффективно, но не переусердствуйте.Не кроется, учитывая, что жизнеспособность вируса очень непродолжительна вне тела, а посылки идут весьма длительное время.До сих пор не установлено, откуда вообще взялся COVID-19, и что стало причиной его стремительного распространения. Однако, кошки и собаки вне подозрений, хотя мыть руки после близкого контакта с ними все же следует. Четвероногие имеют массу других неприятных заболеваний, которыми могут с успехом с вами поделиться, например – стригущий лишай или глисты.COVID-19 хоть и является своего рода пневмонией, но атипичной, поэтому все имеющиеся в наличии вакцины на него не действуют. А нового средства пока не изобретено, хотя над этим без устали трудятся ученые всего мира, включая Россию. При этом от вакцинации против других респираторных заболеваний все же отказываться не следует, чтобы обезопасить себя от уже знакомых возбудителей.В борьбе с коронавирусом не помогут абсолютно. Эти лекарственные средства эффективны в борьбе с бактериями, а COVID-19 – вирус, на которые антибиотики не действуют. Более того, они могут навредить организму. Если же при лечении коронавируса антибиотики были назначены, значит помимо этого вируса у больного выявили еще и бактериальные инфекции.Увы, этот метод положительно работает только при обычной простуде, коронавирус на солевой способ профилактики не реагирует.В этих продуктах действительно содержатся противомикробные вещества, но подтверждений того, что коронавирус как-то на это реагирует, пока не существует. В любом случае, ешьте лук и чеснок, если есть такая возможность, хуже не будет.Молодой здоровый организм с высоким иммунитетом действительно может противостоять вирусу, в отличие от более зрелого, но гарантий это не дает. Известны случаи заболевания среди детей. Поэтому соблюдать меры профилактики следует всем категориям населения. А вот больным хроническими патологиями дыхательной системы или сердца следует опасаться более всего, у них болезнь приобретает особо тяжелые формы.