Нижегородцев приглашают 18 марта сдать кровь и стать потенциальным донором костного мозга

– 18 марта по всей Нижегородской области пройдет 10-я акция по сдаче крови на типирование для Общероссийского регистра потенциальных доноров костного мозга. Я призываю всех не оставаться в стороне. От вашего решения, быть может, зависит чья-то жизнь!

18 марта 2020 года в Нижнем Новгороде, а также 19-ти городах нижегородского региона и в городе Муроме Владимирской области пройдет Десятая юбилейная акция по сдаче крови на типированиес целью пополнить Общероссийский регистр потенциальных доноров костного мозга.Организуют акцию Нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями (НОНЦ) при поддержке Всероссийского фонда «АдВита» и Национального медицинского исследовательского центра гематологии российского Минздрава.18 марта 2020 года акция по сдаче крови на типирование будет проходить с 8.00 до 19.Статистики Минздрава России утверждают, что практический каждый десятый потенциальный донор костного мозга, занесенный в Общероссийский регистр, – житель Нижегородской области. При этом специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии российского Минздрава говорят, что нижегородские акции по сбору крови на типирование, – наиболее многочисленные в стране.Лишь за последние полгода произошло 27 предварительных совпадений (всего их было более 100) среди тех нижегородцев, кто сдал кровь на право стать донором костного мозга. Пробирки с кровью на повторное типирование отправляются из нижегородского региона в Москву и Санкт-Петербург каждую неделю.Отмечено также, что в ходе прошлой подобной акции жители районов Нижегородской области сдавали кровь на типирование более охотно, чем обитатели областного центра. При этом стать потенциальным донором по-прежнему изъявляет желание больше женщин, нежели мужчин.К жителям региона обратился губернатор Глеб Никитин:– сказал глава Нижегородской области.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что по мнению Минздрава, нижегородцы активнее остальных россиян сдают кровь, чтобы стать потенциальными донорами костного мозга.