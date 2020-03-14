По мнению Минздрава, нижегородцы активнее остальных россиян сдают кровь, чтобы стать потенциальными донорами костного мозга

– Иногда в России мы не можем подобрать донора, и нам приходится искать его за рубежом. Это очень дорого и долго. Поэтому пополнение Общероссийского регистра потенциальных доноров очень важно,

– Жители Нижегородской области молодцы, что сумели выйти в лидеры по сдаче крови на типирование для пополнения Общероссийского регистра. От лица министерства здравоохранения региона я выражаю искреннюю благодарность вам, активным участникам акции, за неравнодушие и сострадание, за желание вернуть здоровье другим людям,

– Благодаря этим акциям в Общероссийский регистр в качестве потенциальных доноров привлечены больше 9 тысяч человек, а это 10 % от общего числа доноров в стране, которых сегодня порядка 96 тысяч. Но самое важное, что десять нижегородцев – участников таких акций, – уже стали реальными донорами, а значит, спасли чью-то жизнь,

– 18 марта по всей Нижегородской области пройдет 10-ая акция по сдаче крови на типирование для Общероссийского регистра. Я призываю всех не оставаться в стороне. От вашего решения, быть может, зависит чья-то жизнь!