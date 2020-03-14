По мнению Минздрава, нижегородцы активнее остальных россиян сдают кровь, чтобы стать потенциальными донорами костного мозга
Заместитель нижегородского министра здравоохранения Светлана Белозерова вручила благодарственные письма российского минздрава 30-ти наиболее активным участникам акций по сдаче крови на типирование – все они вошли в общероссийский реестр потенциальных доноров костного мозга.
Некоммерческая организация «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» проводит массовые акции по сдачи крови дважды в год уже в течение пяти лет. При этом, по мнению «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава РФ, нижегородские акции являются наиболее массовыми в стране.
И не только массовыми, но и результативными: 27 предварительных совпадений произошли среди добровольцев только за последние полгода. За все время проведения акций такое случилось более ста раз.
Светлана Белозерова акцентировала внимание на том, что поиск донора в кратчайшие сроки является вопросом жизни и смерти для людей, кому требуется срочная пересадка костного мозга и тем более важно найти его поблизости:
– Иногда в России мы не можем подобрать донора, и нам приходится искать его за рубежом. Это очень дорого и долго. Поэтому пополнение Общероссийского регистра потенциальных доноров очень важно,
– сказала замминистра.
– Жители Нижегородской области молодцы, что сумели выйти в лидеры по сдаче крови на типирование для пополнения Общероссийского регистра. От лица министерства здравоохранения региона я выражаю искреннюю благодарность вам, активным участникам акции, за неравнодушие и сострадание, за желание вернуть здоровье другим людям,
– подчеркнула Светлана Белозерова.
– Благодаря этим акциям в Общероссийский регистр в качестве потенциальных доноров привлечены больше 9 тысяч человек, а это 10 % от общего числа доноров в стране, которых сегодня порядка 96 тысяч. Но самое важное, что десять нижегородцев – участников таких акций, – уже стали реальными донорами, а значит, спасли чью-то жизнь,
– заявил по этому поводу глава региона Глеб Никитин.
– 18 марта по всей Нижегородской области пройдет 10-ая акция по сдаче крови на типирование для Общероссийского регистра. Я призываю всех не оставаться в стороне. От вашего решения, быть может, зависит чья-то жизнь!
– добавил губернатор.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что нижегородские волонтеры сдали 30 литров крови за месяц.
Оставить комментарий