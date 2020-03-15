Хватит пить: россиян предостерегают от лечения инфекций алкоголем
Главный терапевт России считает, что спиртные напитки только усугубляют состояние.
Высокая температура, сопровождающая ОРВИ и грипп, должна служить запретом для употребления алкоголя. Так считает главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.
- Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им. Дело в том, что алкоголь и его основная составляющая - ацетальдегид имеет очень большое негативное влияние на организм, - призывает россиян главный терапевт РФ.
Она пояснила, что алкоголь отрицательно действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления. С учетом того, что при гриппе и других инфекциях сердечно-сосудистая система и без того работает с повышенной нагрузкой, совершенно не стоит ее дополнительно перегружать.
- Прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия, - предупреждает врач.
Кроме того, алкоголь снижает уровень некоторых нутриентов, в частности, витамина В12, который необходим для нормального функционирования нейронов мозга.
И самое главное, вопреки бытующему мнению, алкоголь не убивает прокравшуюся в организм инфекцию. Напротив, он ослабляет иммунную систему и подавляет защитные силы организма.
Таким образом, употребляя алкоголь при простуде, мы только мешаем себе выздоравливать. При этом стоит иметь в виду, что чем сильнее степень заболевания, тем опаснее пить спиртосодержащие напитки. Особенно, это касается разгулявшегося коронавируса, с особой жестокостью поражающего людей с ослабленным иммунитетом.
МедикФорум ранее подвелпечальный итог все еще бытующей среди россиян традиции отмечать долгие новогодние праздники бурными возлияниями. За прошедшие каникулы алкоголь убил почти 12 тысяч россиян – они умерли из-за последствий злоупотребления алкогольных напитков.
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