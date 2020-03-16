Угроза коронавируса. Шесть привычек, способных убить ваш иммунитет
Для иммунитета каждого человека сегодня настало напряженное время – коронавирус проверяет его на прочность, а некоторое привычки могут убить иммунную систему, что делает заражение суровой реальностью.
Как сообщает MedikForum.ru, привычки, способные ослабить иммунитет, повысив угрозу коронавируса, были названы экспертами в журнале Fit for Fun. В их перечень вошли следующие обстоятельства.
Нездоровое питание. Привычка есть картофель фри, чипсы, шоколадные конфеты и батончки, фастфуд, жирные продукты готового производства способствуют тому, что организм не получает в нужном количестве питательные вещества, укрепляющие иммунитет, – витамины и минералы. Соответственно, иммунная система ослабевает.
Холодные ноги. Врачи предупреждают: фиксируя охлаждение ног, организм стремится прекратить потерю телом тепла и сужает кровеносные сосуды. В носу, горле это ухудшает снабжение кровью слизистых оболочек – те остывают, становятся сухими. В такой среде вирусам и бактериям легче всего проникнуть в организм. Не допускайте холодных ног, иначе угроза заражения коронавирусом резко возрастет.
Недостаток сна. Иммунитет «перегружается» именно во время сна, его нехватка способна убить иммунитет. Люди с хроническим недосыпом быстрее подхватывают вирусы, их организм не способен в достаточной мере образовывать важные для иммунитета антитела. Существенно уменьшить угрозу коронавируса можно, если спать не меньше 8 часов в день. Спать менее 6 часов категорически не рекомендуется.
Курение. Эта привычка повреждает реснички в бронхах, которые фильтруют «мусор» в легких. Сигаретный дым помогает болезнетворным микроорганизмам проникать вовнутрь.
Стресс. Привычка все драматизировать, переживать по любому поводу способна убить здоровье. Стрессовое состояние делает естественные клетки-киллеры (NK-клетки), защищающие организм от вирусов и бактерий, неактивными, также сокращает количество иммунных клеток (моноцитов).
Алкоголь. Лучше забыть о привычке проводить вечера с бокалом вина. Спиртное способствует гибели моноциты, NK-клеток и способствует размножению чужеродных агентов, подавляющих работу иммунной системы.
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