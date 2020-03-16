3 вещи, которых защитят ковровое покрытие от плесени

Новые исследования показали, что коврики в местах с повышенным уровнем влажности: в ванной или комнате с работающим увлажнителем, более подвержены образованию плесени. Способствовать ее росту может и материал, из которого он сделан. Дополнительным фактором является пыль, присутствующая в воздухе.Исследовательская группа из Лаборатории оценки качества окружающей среды в Университете штата Огайо обнаружила, что ковры с более высокой концентрацией пыли чаще покрываются плесенью.Команда также обнаружила, что грибки чаще возникали на ковриках, сделанных из натуральных материалов, таких как шерсть.Ник Настаси, ведущий автор исследования и аспирант экологической программы Университета штата Огайо, отмечает, что важно чистить коврики регулярно, минимум раз в неделю. В идеале, каждый день.Поддержание влажности от 30 до 50 процентов в помещении также имеет значение.И хотя паровая чистка считается лучшим способом обработки ковров, исследователи предупреждают, что он должен быть хорошо высушен после нее.