Из-за пандемии Южный Федеральный Университет распустил студентов по домам

Угроза коронавируса стала причиной ввода дистанционного обучения.С понедельника, 16 марта, Южный Федеральный университет переводит студентов на дистанционное обучение. На эту меру руководство ростовского вуза решилось в целях профилактики распространения в регионе коронавируса.Информация об этом появилась на официальном сайте учебного заведения. Там дается пояснение, что учебный процесс не остановлен, но будет «реализовываться с использованием электронной информационно-образовательной среды до дальнейших распоряжений».В самом скором времени студентам пообещали дать инструкции о том, как именно будет доводиться до них учебная программа, и каким образом организуют общение с преподавателями.О переходе на дистанционное обучение уже сообщили многие вузы Москвы и России. Стоит уточнить, что это не внеочередные каникулы, как думают многие студенты. В ректоратах предпринимаются все меры, чтобы дистанционное образование ни в коей мере не пошло в ущерб учебной программе.Пока неизвестно, как долго продлятся профилактические меры, предупреждающие возможное распространение COVID-19 на территории государства. По последним данным в России выявлено еще четыре случая заражения коронавирусом и теперь количество заболевших составляет 63 человека.